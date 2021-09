Barcelone a sauvé un match nul angoissant contre Grenade au Camp Nou

Un but de Ronald Araújo, dans le temps additionnel, a sauvé les vêtements d’une équipe tiède qui ne retrouve pas la régularité. Les fans ont sifflé Ronald Koeman et lui ont demandé de partir.

Barcelone n’a pas pu passer d’un nul à un but ce lundi au Camp Nou contre Grenade, après un match peu éclatant des Blaugrana, peu efficace dans leur réseau offensif et sauvé par un but de Ronald Araujo à la 90e minute.

Le défenseur central uruguayen a évité à moitié un autre bouleversement de Grenade. L’équipe andalouse, chargée la saison dernière de dynamiter les options de la ligue avec une victoire par 1-2, était sur le point de répéter le machado des hommes de Robert Moreno et de créer son record de triomphes en Liga Santander, mais Araujo, le meilleur attaquant local de la nuit, il l’a évité.

⏰ Final del partido

⚽ #BarçaGranada (1-1)

👟 Araujo / Domingos Duarte pic.twitter.com/PVl7FWldKi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 20, 2021

Ce n’était pas un match brillant pour un Barça, peu fluide et, pour le deuxième match consécutif après la défaite contre le Bayern, sans punch excessif, hormis celui offert par son central. Memphis n’a pas comparu, Luuk de Jong a raté le plus clair et les Blaugrana ont fini par jouer avec Piqué comme avant-centre pendant les 20 dernières minutes.

L’équipe Blaugrana n’a pas trouvé de rythme. Avec De Jong loin de son meilleur niveau et Memphis n’apparaissant pas, Grenade a bien contrôlé la situation de départ, avec un Machís qui a fait beaucoup de dégâts sur la gauche. Un tir de Jorge Molina au centre du Vénézuélien a fait peur au but de Ter Stegen, pratiquement le dernier de la soirée pour l’Allemand.

Koeman a décidé de déplacer l’équipe en seconde période et de mettre Luuk de Jong de ‘9’ pour libérer un peu plus Memphis afin qu’il puisse participer davantage. Le Barça a pris le contrôle du match, soutenu par le fait que Grenade a décidé de prendre du recul et de se concentrer sur la recherche de contre.

Il a essayé de mettre plus de jeunesse avec Gavi pour un Coutinho gris en quête d’amélioration d’un jeu qui n’était pas très brillant et qui ne dérangeait pas trop son rival, mais assez pour l’enfermer de plus en plus, quelque chose toujours dangereux dans un scénario comme le Camp Nou.

L’option suivante pour le Néerlandais était plus typique du football d’antan, avec Piqué pour jouer avec un Luuk de Jong qui a pardonné le match nul avec une tête au-dessus de la barre transversale avec tout en faveur.

Au milieu d’un climat tendu, Araujo, après un ballon que Piqué a lâché dans la surface pour le donner à Gavi, a sauvé un point de sa quatrième tête de la nuit contre lequel Maximiano n’a plus pu faire, mais le Barça n’a plus eu le temps de plus.