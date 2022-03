«Barcelone a perdu, mais celui qui a le plus perdu, c’est Messi»

Cinq ans se sont écoulés depuis que la romance de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez était connue. L’homme qui a le plus de followers au monde, comme l’a précisé l’Espagnole dans son émission de téléréalité, l’a remarquée alors qu’elle n’avait pas subi d’opération, alors qu’il ne reste plus rien de cette jeune de 23 ans aujourd’hui.

Elle était commis chez Gucci et n’avait pas l’argent pour réformer son corps et son visage à son goût, alors Georgina se limitait à porter les vêtements qui lui allaient le mieux et les looks qui mettaient en valeur ses vertus. Méthode qui ne lui a pas fait défaut, puisqu’il a captivé le look de CR7.

Mais une fois qu’elle a rejoint la vie de millionnaire du footballeur portugais, Georgina Rodriguez a commencé à subir une série de changements dans son visage et son corps qui ont laissé peu de traces de sa version précédente avec plus d’une douzaine de retouches.

Uniquement au visage, Georgina Rodríguez a reçu un bloc facial pour éviter les rides au niveau des yeux, une double rhinoplastie pour rectifier son septum, du collagène dans ses pommettes et un remplissage à l’acide hyaluronique dans ses lèvres. Toutes les zones de son visage ont été retouchées, laissant peu de traces de son apparence antérieure.

Du côté de son corps, la seule chose connue de Georgina est l’implantation de silicones à deux reprises. Depuis, bien que l’on soupçonne qu’elle ait subi une intervention chirurgicale, il n’a pas été prouvé que les autres courbes du corps espagnol ne soient rien de plus que le fruit d’exercices en salle de sport.

Ces retouches sont régulières dans la maison portugaise et espagnole . Depuis Cristiano Ronaldo a également été favorisé par des pratiques esthétiques à plusieurs reprises.

Le physique de Cristiano Ronaldo

Le footballeur portugais regarde à ses 37 ans un physique privilégié à tout âge. Grâce à la formation stricte des clubs auxquels il a appartenu, ajoutée à sa rigueur en matière d’alimentation, Cristiano parvient à prolonger sa carrière professionnelle.

Malgré quelques hauts et des bas que l’on peut voir de l’attaquant de Manchester United, il a montré lors du dernier match qu’il était toujours l’un des meilleurs avec un tour du chapeau alors que Georgina l’acclamait depuis les tribunes.