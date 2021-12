Barça : Xavi veut recruter Ferrán Torres

Suite à la blessure de Neymar avec le Paris Saint-Germain, Juninho craint son retour avant la Coupe du Monde. Mais d’un côté, il reste optimiste.

Le coordinateur de l’équipe brésilienne, Juninho, est convaincu que Neymar sera un joueur important à l’équipe nationale lors de la Coupe du monde au Qatar.

«Neymar aime vraiment faire partie de l’équipe brésilienne. Il se sent bien en portant le maillot de l’équipe nationale et sait qu’il est un joueur très important. Quand il est dans les meilleures conditions, cela fait vraiment une différence. Neymar a cette conscience. C’est important non seulement pour la sélection, mais pour lui», a déclaré le réalisateur, dans des déclarations à Globoesporte.

L’attaquant brésilien arrivera à la Coupe du monde à l’âge de 30 ans : «Sa puissance va diminuer. La récupération prendra un peu plus de temps. Mais à ce Mondial, il arrivera toujours en bon état. Il connaît l’importance de gagner une Coupe du monde avec l’équipe brésilienne. Maintenant, ce n’est pas facile d’être au plus haut niveau quand on vieillit. Les exceptions sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi», a-t-il conclu.