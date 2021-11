Barça : Xavi veut recruter cet attaquant Brésilien

Le Ballon d’Or France Football 2021 est-il déjà prévenu de sa victoire ? Alors que le vote est clos depuis 3 semaines et que la cérémonie est programmée le lundi 29 novembre en plein Paris (au Théâtre du Châtelet), le lauréat va être informé de son sacre ce week-end.

Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, avait dévoilé ce timing dans une interview accordée à un média polonais (WP). France Football a justement fait saliver les fans de ballon rond ce vendredi avec un tweet montrant l’assemblage du Ballon d’Or 2021, sur lequel sera gravé le nom du vainqueur.

Les responsables du magazine iront ensuite chez le vainqueur, ces prochains jours et dans le plus grand des secrets, pour réaliser la séance photo et l’interview qui paraitront dans le prochain numéro de FF.

Benzema hors du podium ?

Si Lionel Messi est le Ballon d’Or 2021, les équipes de France Football (un titre du groupe L’Equipe, basé à Boulogne-Billancourt) n’auront qu’un court trajet en voiture à faire pour débarquer chez l’Argentin, désormais installé à Neuilly-sur-Seine. Si Pascal Ferré ne s’envole pas pour Munich ou Madrid, cela veut tout dire !

D’autant que, selon le Mirror, il y a quelques jours, c’est bien «La Pulga» qui va remporter sa 7e récompense individuelle, devant Robert Lewandowski. Le tabloïd britannique n’est toutefois pas réputé pour sa fiabilité et annonce ainsi Mohamed Salah 3e, Jorginho 4e et Karim Benzema seulement 5e…

