Barça : Xavi veut prolonger une de ses pépites

Le FC Barcelone connaît une période bien trouble. Éliminés en ligue des Champions, 7èmes en Liga, les Blaugranas ont tout de même retrouvé le goût de la victoire samedi face à Elche (3-2), après 4 matches sans succès toutes compétitions confondues.

Lors de cette rencontre, Gavi (17 ans) a une nouvelle fois brillé et s’est fait remarqué grâce à un but magnifique et une passe décisive. Appelé en renfort pour succéder à Ronald Koeman, Xavi a la lourde tâche de rendre au Barça son prestige d’antan.

Et il le sait, cette mission passera par l’accompagnement des jeunes, il a en effet à sa disposition un vivier de joueurs qu’il faudra exploiter au maximum pour connaître de nouveau le succès. Pedri, Gavi, Fati… Ces trois joueurs ont moins de 20 ans et semblent déjà indispensables au club.

Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur catalan s’est exprimé sur le plus jeune d’entre eux, qu’il aimerait voir prolonger. «Nous devons agir rapidement pour prolonger Gavi. Et si nécessaire, nous rassembleront l’argent car lui, comme Nico, Araujo, Abde et Ansu, est l’avenir du club», a-t-il déclaré.

Le contrat de l’international espagnol (4 sélections) expire en 2023 et il a le salaire le plus bas du club, il dispose par ailleurs d’une clause libératoire fixée à 50 millions d’euros, mais tout cela pourrait très vite changer.

Xavi n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges sur son numéro 30 après la rencontre de samedi. «Avoir Gavi est très important, il est très impressionnant, il n’a que 17 ans et il montre une grande personnalité. Et ce n’est pas que son but et sa passe décisive aujourd’hui (samedi). Il a été incroyable», avait-il lancé.