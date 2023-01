Barça : Xavi tacle sèchement ses joueurs contre le Betis

Les médias espagnols ont rapporté les mots forts de Xavi contre ses joueurs, pendant la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne gagnée par le FC Barcelone contre le Betis Séville au bout du suspense.

Au lendemain de la qualification du Real Madrid, le FC Barcelone a rejoint à son tour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Jeudi soir, le club de la Catalogne est venu à bout du Betis Séville (2-2, 4-2 tab), en demi-finales, dans une rencontre marquée par les buts de Robert Lewandowski et Ansu Fati avant la séance fatidique, remportée par les Blaugrana.

«On se chie dessus !»

De l’autre côté des Pyrénées, la presse a relayé un coup de gueule mémorable de l’entraîneur du Barça, Xavi, en plein débat face à l’écurie andalouse.

Alors que ses joueurs venaient de concéder l’égalisation de la formation entraînée par Manuel Pellegrini, signée Loren Moron, le technicien espagnol a dit tout le mal qu’il pensait de l’attitude de son groupe, pas à la hauteur d’un match de ce niveau.

«On est tous arrêtés, on est tous arrêtés. C’est une finale, c’est un titre ! On se chie dessus !», a notamment lâché l’ancien milieu de terrain, furax pour un manque de mouvement de ses troupes sur une remise en jeu du défenseur français Jules Koundé.

Face aux médias après la qualification des siens, Xavi a justifié sa colère. «Il faut avoir de l’ambition pour être en finale.» Place désormais à la dernière marche contre les Merengue de Carlo Ancelotti, dimanche prochain.

«C’est une finale et maintenant nous visons le titre. Je veux toujours jouer contre les meilleurs et les battre. Bienvenue en finale et c’est un titre et donc important mais ça ne va pas non plus changer la saison, même si ça nous donnerait plus de moral et de sérénité pour la suite de la saison. On va essayer de se battre pour les trois titres qui restent quoi qu’il arrive.»