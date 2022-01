Barça : Xavi ne veut plus de Dembélé

Luuk de Jong est en pleine ascension à Barcelone et sera passé de limogé à fondamental, avec trois buts ce mois-ci.

Il y a quelques semaines, l’intention était de le renvoyer à Séville, d’où il est arrivé en prêt le dernier jour du marché à la demande de Ronald Koeman, mais le joueur dit qu’il se sent bien et veut laisser sa marque avec Xavi Hernández .

«Je ne veux pas déménager dans une autre ville maintenant. Même si je redevenais remplaçant, ce serait précieux», a-t-il déclaré au journal néerlandais AD Sportwereld, qui a marqué contre Majorque, Grenade et le Real Madrid en Supercoupe.

«Je pense que Xavi est un peu surpris par moi et par la façon dont je m’intègre dans son jeu. Je peux aussi être un 9 donc je peux faire des triangulations. Xavi veut que l’attaquant soit un point de rencontre, qu’il tienne le ballon et se combine avec les milieux de terrain. Il m’a toujours demandé d’attirer des défenseurs pour qu’il y ait des espaces dont d’autres puissent profiter» a-t-il déclaré.

De Jong a expliqué comment son statut au Barça avait changé en quelques jours. «Dans le sport de haut niveau, tout dépend du moment, on passe de l’euphorie au mépris. Maintenant les réactions sont positives en ma faveur et c’est tant mieux. Le club ne s’est pas encore prononcé sur mon avenir, on verra. J’aimerais rester, mais j’ai un contrat avec Séville jusqu’en 2023», a-t-il déclaré, faisant référence au fait qu’il a récemment reçu un message de félicitations de Ronald Koeman.

De Jong a également évoqué la relation avec ses coéquipiers : «Si je marque deux buts de la tête contre Majorque et Grenade, mes coéquipiers voient comment je bouge. Contre le Real Madrid, j’ai aussi eu deux têtes, mais c’est simple : s’ils voyaient que j’avais des centres et que ça ne servait à rien, à la troisième tentative, ils arrêteraient de le faire, c’est simple».