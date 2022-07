Barça : Xavi ne compte pas sur cet attaquant, il veut le vendre

L’un des joueurs indésirables de Xavi pour la saison prochaine est Trincao. À en croire Mundo Deportivo, le technicien espagnol ne fait pas confiance au portugais et lui laisse la porte de sortie grandement ouverte.

L’ailier portugais Francisco Trincao est l’une de ces stars arrivées pour la pré-saison. Le joueur de 22 ans est de retour au Barça après avoir passé la campagne 2021/22 en prêt au club de Premier League Wolverhampton Wanderers.

Trincao n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de son séjour en Angleterre, ce qui a conduit le club des Midlands à ne pas le signer pour un contrat permanent. Cela a conduit les Wolves à payer une amende de 6 millions d’euros à Barcelone, dans le cadre de leur accord de prêt initial.

Maintenant que Trincao est de retour à Barcelone, Mundo Deportivo rapporte que le manager Xavi Hernandez ne compte pas sur l’ailier pour la nouvelle saison, laissant le jeune attaquant se trouver un nouveau club.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles les Catalans étaient prêts à suspendre la sortie de l’ancien ailier du SC Braga jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’obtenir des éclaircissements sur les situations de Raphinha et Ousmane Dembele.

Mais, ces derniers jours, il est apparu que les Blaugrana avaient un accord avec Leeds United pour Raphinha, alors qu’ils s’apprêtaient également à re-signer Dembele pour un contrat de deux ans.

Cela signifie que Trincao n’est plus nécessaire à Barcelone, Xavi décidant de ne plus compter sur l’ancien as de Braga. Le Sporting CP avait récemment manifesté son intérêt pour la signature de l’international portugais et va maintenant relancer ses efforts pour décrocher l’attaquant.

Un retour au Portugal pourrait être une bonne décision pour Trincao, qui a eu du mal à avoir un impact au cours des deux dernières saisons depuis qu’il a quitté son pays natal. Reste maintenant à savoir si le Sporting est en mesure de payer le prix demandé de 18 millions d’euros à l’attaquant