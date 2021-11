Barça : Xavi annonce une mauvaise nouvelle pour Gérard Piqué

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone commence à imposer les règles et annule une visite qui a duré de nombreuses heures pour le déplacement à Madrid.

L’arrivée de Xavi Hernández sur le banc du FC Barcelone a été une bouffée d’oxygène pour une équipe qui ne connaît pas son meilleur moment.

L’entraîneur de Terrassa veut être fidèle au style qu’il a vécu pendant son temps de joueur, mais il ne lui a pas fallu un jour pour changer les vieilles habitudes qui étaient dans le vestiaire.

De Diario As, nous avons déjà révélé en exclusivité les nouvelles règles de base imposées par le personnel d’entraîneurs, et l’une des premières «victimes» a été Gerard Piqué.

Comme des sources ont consulté «El Hormiguero» et le défenseur central ne pourra pas assister à son rendez-vous avec Pablo Motos.

Le défenseur était déjà sur le plateau d’Atresmedia il y a deux ans, mais finalement il ne pourra pas revenir pour promouvoir la Coupe Davis qui se jouera fin novembre à La Caja Mágica de Madrid. Mais depuis l’arrivée de Xavi à Barcelone, les entretiens de ce type ont été annulés.

A noter que la rencontre allait se dérouler dans la capitale la semaine prochaine et à l’heure où l’émission Moto est diffusée, le nouvel entraîneur de Culé comprend donc que cela va à l’encontre des nouvelles règles qu’il a tenté d’établir auprès de ses joueurs.

«Il faut mettre de l’ordre car quand il y a eu ça, on a bien fait, et quand il n’y a pas eu de règles, on n’a pas si bien concouru», a déclaré l’ancien milieu de terrain le jour de sa présentation. Et dit et fait.

Les activités extra-sportives qui peuvent affecter les performances de l’athlète ou qui impliquent des déplacements ou le dévouement de nombreuses heures nécessiteront l’autorisation explicite de l’entraîneur, qui souhaite que ses joueurs aient le repos nécessaire pour pouvoir performer de la meilleure terrain.

De plus, l’application de ces nouvelles règles, que Xavi considère comme l’ordre et «pas la discipline», commence avec l’un des footballeurs que l’entraîneur a rencontré pendant son temps de joueur dans la période la plus glorieuse de l’histoire de Barcelone.

Dans sa présentation il annonçait déjà comment il allait traiter les vétérans : «On est parti de zéro, mais l’avantage c’est que je les connais. Je vais les pousser encore plus. Ils doivent diriger le vestiaire. Ils sont très importants. Je connais leurs défauts et leurs vertus. Avec les capitaines et ils doivent tirer la voiture. Personne ne part avec un avantage», a-t-il annoncé.