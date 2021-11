Barça : Xavi a pris une décision sévère qui peut provoquer le départ de Piqué

Les changements que Xavi Hernández met en œuvre à Barcelone commencent à se faire sentir et Gerard Piqué semble être l’une des premières victimes, ou du moins la plus visible pour le moment.

La Cadena Cope a déclaré que le nouvel entraîneur a insisté pour que Piqué, qui est blessé, annule sa présence dans le talk-show El Hormiguero, la chaîne Antena 3, le programme de divertissement le plus vu en Espagne. Cela impliquerait un voyage à Madrid la nuit.

L’annulation intervient au moment où l’entraîneur a une nouvelle fois imposé des règles plus restrictives dans les vestiaires, en termes d’activités et d’horaires, avec la mise en place d’amendes et le contrôle des activités extra-sportives.

On sait que le joueur de 34 ans travaille déjà activement comme homme d’affaires, ayant une société de production télévisuelle et organisant des événements sportifs, par exemple.