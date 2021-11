Barça : un ancien joueur du club souhaite revenir à cause de Xavi

Après Xavi, il y a une autre ancienne gloire de Barcelone qui pourrait être de retour au Camp Nou. Selon UOLesporte, Dani Alves est en négociations avec la direction de l’emblème Blaugrana au sujet d’un éventuel retour.

Sans club depuis sa séparation de São Paulo, en septembre, Dani Alves tente de trouver une alternative pour poursuivre sa carrière afin de garantir sa présence à la Coupe du monde 2022, alors âgé de 38 ans.

S’il était confirmé, ce serait un retour de Dani Alves à Barcelone. Formé à Bahia, l’arrière droit est arrivé à la Cidade Condal en 2008 et y est resté jusqu’en 2016, après avoir remporté trois clubs mondiaux, trois Ligues des champions, six championnats, quatre coupes du roi et quatre supercoupes.