Barça : terrible coup dur pour Xavi

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta , a passé en revue l’actualité du club dans une interview sur Els Matins de TV3 et parmi de nombreux autres sujets, tels que le référendum du Camp Nou ou la situation économique du club, il a également évoqué les négociations pour tenter de renouveler Dembélé .

Le directeur général du Barça a été très clair, louant également le joueur français : «Dembélé veut rester et je le sais, car nous avons une très bonne relation avec lui, et pour nous c’est un morceau de joueur et nous voulons qu’il reste».

«Mais ce sont des situations qui nécessitent une négociation, les représentants veulent le meilleur pour le joueur, parfois je leur fais comprendre que la meilleure chose n’est pas seulement l’argent et j’espère qu’il restera», a-t-il déclaré avant d’ajouter.

«Je suis très enthousiaste à propos de Dembélé, pour moi il est meilleur que Mbappé et j’aimerais beaucoup qu’il reste», a complimenté le président du Barça à propos du Français.