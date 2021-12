Barça s’intéresse à ce crack de Chelsea

Dans le cadre du Ballon d’Or France Football 2021, qui lui a offert un 7e sacre, Lionel Messi a été appelé à voter pour le Trophée Kopa. Son top 3 a de quoi interpeller… C’est peu dire que le Ballon d’Or France Football a perdu de sa superbe depuis de nombreuses années.

Le lauréat est désormais désigné par 170 journalistes internationaux, alors que le trophée créé en 1956 avait gagné ses lettres de noblesses en confiant son élection à un comité d’une vingtaine d’experts européens. Ainsi, le 7e sacre de Lionel Messi, lundi soir, a déçu de nombreux passionnés.

Le Trophée Kopa, créé en 2018 par le magazine français, pour honorer le meilleur joueur de moins de 21 ans, n’est pas en reste. Pedri, le milieu du Barça et de la Seleccion espagnole, a été couronné sans grande surprise.

Le jury composé des Ballons d’Or encore vivants a donné les 2e et 3e places aux prodigieux Jude Bellingham (Dortmund) et Jamal Musiala (Bayern). Mais la 4e place de Nuno Mendes a de quoi surprendre.

Pedri en 1, Nuno Mendes en 2

En même temps, Messi, s’il a évidemment choisi son ancien jeune compère des Blaugranas, a placé son coéquipier du PSG Nuno Mendes en 2e position, devant Bellingham. Un choix injustifié sportivement.

Explosif avec le Sporting, le latéral gauche portugais a affiché d’importantes carences défensives depuis son arrivée dans la capitale française l’été dernier. Juan Bernat est une option bien plus fiable à ce poste.

La 4e place de Nuno Mendes étonne d’autant plus que le néo-Parisien a largement devancé des Bukayo Saka et Mason Greenwood qui ont bien plus brillé au haut niveau.

Et ce, depuis deux ans en Premier League. France Football avait-il demandé à ses Ballons d’Or de suivre un peu le football et de voter de manière juste ? C’est à croire que non, à la vue du top 3 de Lionel Messi…