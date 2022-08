Barça : «Si nous recevons une offre pour Ousmane Dembélé, nous allons…»

Après 8 saisons au Bayern Munich, Robert Lewandowski a décidé de partir lors de ce mercato estival, à un an de la fin de son contrat. L’international polonais a fait le forcing afin de pouvoir rejoindre le FC Barcelone.

Sorti d’une saison à 50 buts en 46 matchs, le joueur de 33 ans va pouvoir se livrer un duel à distance en Liga avec Karim Benzema, qui vient également de livrer une excellente campagne.

Pour ESPN, Robert Lewandowski a évoqué son futur duel à distance avec Karim Benzema en Liga, expliquant alors : «Benzema est un joueur extraordinaire, il l’a montré lors de la dernière saison de Ligue des champions ; ce qu’il a fait lors des matchs contre le PSG, Chelsea ou Man City. Il a déjà, je ne sais pas combien d’années, 10 ou même 12 ans dans LaLiga.

Il connaît bien ce championnat. Même en Ligue des champions, il a montré qu’il était l’un des meilleurs joueurs, et je pense que c’est très bien de voir autant de bons attaquants en Liga. C’est sûr que ce sera plus intéressant pour les fans.

Pour moi, je ne voulais pas me comparer à lui parce que ce sera quelque chose de nouveau pour moi, et je l’accepte, mais pour lui, il est déjà là depuis de nombreuses années et il a déjà montré l’année dernière à quel point il est bon.

Pour moi, le plus important sera ce que nous allons faire avec l’équipe. Comment allons-nous jouer ? Comment pouvons-nous aller de victoire en victoire ? C’est mon objectif».