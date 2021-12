🚨Un grand joueur quitte le monde du football (officiel)

Il a fini. A 33 ans, c’est fini. C’est Sergio Aguero, en larmes, a annoncĂ© ce mercredi, en confĂ©rence de presse, la fin de sa carriĂšre de footballeur, en raison de problĂšmes cardiaques.

Face Ă des proches, des coĂ©quipiers, des entraĂźneurs et managers de Barcelone et d’anciennes connaissances des autres clubs qu’il reprĂ©sentait, l’attaquant a expliquĂ© au Camp Nou qu’il avait tout fait pour revenir mais ce n’Ă©tait pas possible.

«J’ai dĂ©cidĂ© d’arrĂȘter de jouer au football. C’est une pĂ©riode trĂšs difficile, mais c’est avant tout ma santĂ©, Ă cause du problĂšme que j’ai eu il y a un mois. Les mĂ©decins m’ont dit que le mieux Ă©tait d’arrĂȘter de jouer et j’ai pris la dĂ©cision il y a dix jours. J’ai tout fait pour voir s’il y avait un espoir, mais il n’y avait pas grand-chose», a-t-il commencĂ© par dire.

«Je suis trĂšs fier et heureux de la carriĂšre que j’ai eue. DĂšs l’Ăąge de cinq ans, j’ai commencĂ© Ă jouer au football et Ă rĂȘver d’atteindre la premiĂšre division argentine. Je n’ai mĂȘme jamais pensĂ© Ă arriver en Europe
 Je remercie tout le monde : Independiente, oĂč j’ai obtenu mon diplĂŽme, Atl. Madrid, qui a pariĂ© sur moi Ă l’Ăąge de 18 ans, contre Manchester City, car ils savent ce que je ressens pour le club. Et Ă Barcelone, les gens Ă©taient incroyables. Je savais que je venais dans la meilleure Ă©quipe du monde. Et enfin, je remercie l’Ă©quipe argentine. C’Ă©tait ce qu’il aimait le plus», a-t-il dĂ©clarĂ©.

Il faut se rappeler que le 30 octobre, Kun Aguero s’est senti mal lors du match de Barcelone contre Alaves et a dĂ» ĂȘtre remplacĂ©, aprĂšs quoi on lui a diagnostiquĂ© une arythmie cardiaque.