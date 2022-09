Barça : «Le match sera très difficile, mais…», Robert Lewandowski prévient le Bayern Munich

La star de la télévision de 41 ans a dû faire face à des critiques sur son mode de vie et les scandales dans lesquels elle a été impliquée

Kim Kardashian a cassé le net avec sa dernière séance photo pour le magazine Interview où elle apparaît non seulement avec des cheveux blonds et des sourcils décolorés, mais pose également de manière suggestive, avec son pantalon baissé révélant ses fesses.

Dans l’interview approfondie, la mondaine de 41 ans parle des avantages que le changement de sa routine d’exercice et de son alimentation lui a apportés, car il est évident qu’elle a perdu du poids et qu’elle se sent à l’aise dans son corps.

Considérée comme l’une des personnalités publiques avec le plus d’abonnés sur Instagram, appréciée pour ses apparitions dans l’émission de téléréalité dans laquelle elle joue avec ses sœurs et sa mère Kris Jenner, son divorce médiatique avec Kanye West, la fuite d’une vidéo intime et la des photographies qui se partagent laissant peu à l’imagination, la femme d’affaires doit faire face depuis des années aux critiques sur son manque de talent.

En réponse à cela, Kim Kardashian s’est ouverte pour Interview, où elle a assuré qu’elle ne savait pas que pour être célèbre, elle devait être douée pour quelque chose.

«Ce n’est pas parce que nous ne chantons pas, ne dansons pas et ne jouons pas dans la série que la célébrité n’en est pas venue. Mais ensuite, j’écrivais ça comme un hashtag, pas mal pour une fille sans talent, parce que les gens avaient l’habitude de dire : “Eh bien, qu’est-ce que tu fais ? Quel est ton talent ?” Et je me dis” Je ne savais pas que j’en avais besoin», a-t-il mentionné

La propriétaire de SKIMS s’est dite agacée par ceux qui s’acharnent à la pointer du doigt pour son supposé manque de talent alors qu’elle sait qu’elle est très douée pour beaucoup de choses.

«Je peux te donner un million de putains de talents. Je peux bien cuisiner, utiliser mes orteils pour tout. Je pourrais te raconter la merde la plus bizarre de la planète.»

De plus , Kim Kardashian dans sa tentative de se défendre a fini par dire ce qu’elle considère comme son plus grand talent et c’est qu’elle a une vision particulière des affaires.

«L’entreprise derrière la vente de produits et la connaissance de ce que le client veut et le fait se sentir atteignable, mais aussi un peu inaccessible en même temps. Je ne dirais pas que c’est un talent. Je pense que c’est un peu de la magie et du sens des affaires», a-t-il poursuivi.

La célébrité rêve de terminer sa carrière d’avocate, tout comme son père, d’être une meilleure mère et de continuer à innover ses produits et son image.