Barça – Real Madrid : Gérard Piqué hué par le public qui crie le nom de «Shakira» (vidéo)

La saison s’annonce mal pour Gérard Piqué à cause de sa séparation avec Shakira. Le défenseur espagnol semble être détesté par les supporters barcelonais. Lors du match amical contre le Real Madrid à Las Vegas, il a été hué par le public qui ne cesse de crier le nom de Shakira chaque fois quand il touche le ballon.

Gérard Piqué a découvert hier qu’il pouvait désormais avoir du mal dans certains stades après sa rupture avec Shakira. À Las Vegas, la foule l’a emporté avec lui à chaque fois qu’il a touché le ballon après être entré sur le terrain de jeu en seconde période. Il a reçu des sifflets des fans du Real Madrid et aussi de certains fans des Blaugrana.

La raison semblait claire, bien qu’elle ait fini par être confirmée par les cris de «Shakira, Shakira !» entendu à plusieurs reprises dans les gradins. La Colombienne, victime des infidélités du joueur, a les faveurs du public dans le processus de divorce déjà en cours. Les deux, bien qu’ils ne soient pas mariés, doivent s’entendre sur la garde de leurs deux enfants.

Piqué a continué à faire son job, qui était de veiller à ce que le Real Madrid ne puisse pas créer l’égalité. La vérité est qu’il a réussi, malgré la poussée blanche après la pause. Les hommes d’Ancelotti sont restés sans marquer de but et ont perdu après avoir concédé le but incroyable de Raphinha après une erreur de Militao à la 27e minute.