Barça – Real Madrid : Carles Puyol dévoile son meilleur clasico «6-2»

Dans un aperçu de son livre «I Love this Game», l’ancien joueur a révélé (dans une interview pour ‘The Times’) qu’il avait été agressé sexuellement par un enseignant.

Patrice Evra a choqué le monde du football après avoir révélé qu’à l’âge de 13 ans, il avait été agressé sexuellement par un enseignant qui lui avait proposé une chambre d’amis à l’intérieur de sa maison pour lui permettre d’aller plus facilement à l’école. Dans la présentation de son autobiographie, il a parlé avec son cœur et a surpris tout le monde avec son histoire grossière.

«Je n’ai pas honte quand j’avoue que je me suis senti comme un lâche pendant de nombreuses années pour ne pas en parler. C’était quelque chose qui me pesait sur la poitrine. Mais ce n’est pas faire (parler du sujet) pour moi, mais pour le personne n’a honte de vivre quelque chose comme ça», a révélé l’ancien de Manchester United et de la Juventus, entre autres, dans une interview au Times.

Il a raconté comment son professeur a essayé de le toucher quand il pensait qu’il allait dormir et qu’il le poussait et le frappait. Il a également ajouté que l’enseignant était «sexuellement excité» et «s’est touché» en essayant de se déshabiller.

Evra n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet jusqu’à présent, mais a rappelé que, lorsque sa carrière de footballeur a commencé à décoller, la police l’a contacté.

Il a admis que la police l’a convoqué pour témoigner lors de l’enquête judiciaire envers l’enseignant, mais qu’il a décidé de ne pas se référer à ces moments choquants, et c’est pourquoi il encourage toute personne qui souffre ou a souffert de quelque chose comme ça à être encouragée à parler :

«Oui, vous êtes un enfant, vous lisez ceci et ils vous maltraitent, n’ayez pas peur: parlez-en. N’ayez pas honte, car il n’y a pas de honte. Gérez la situation en parlant de ce qui se passe, a-t-il déclaré.

«Quand les cours étaient terminés et que je devais dormir là, mon estomac s’est noué. Après plusieurs mois, le professeur a commencé à se lasser de tout. J’étais une battante et je n’ai pas cédé. Il ne m’a même pas demandé pourquoi il m’aimait. aller : je le savais», se souvient-il et avoua qu’à 40 ans il a pu dire à sa mère : «Evidemment elle était très choquée.

«Une mère ne s’attend pas à entendre de telles choses de son propre enfant. Je ne lui ai dit que maintenant, que j’ai 40 ans. Cela a été un grand choc pour elle, qu’elle se soit très énervée. C’était un moment difficile pour moi et je ne lui ai pas encore dit certains de mes frères et sœurs, ou des amis proches», a-t-il poursuivi.

Enfin, il a dit qu’il n’avait jamais pensé à entamer des poursuites judiciaires contre l’enseignant, mais sa mère, en plus de lui demander de ne pas publier son livre, était très énergique à ce sujet : «La première chose que ma mère m’a dite, c’est que si non, il l’a fait, elle le ferait, que s’il était encore en vie, elle allait le tuer.» Très dur.