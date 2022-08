Barça pourrait se débarrasser d’Aubameyang : Chelsea reste à l’affût

Dans une tournure des événements surprenante, l’expert en transfert Fabrizio Romano a annoncé que Chelsea envisageait de déménager pour l’attaquant barcelonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Cela a été une fenêtre chargée pour Chelsea et Barcelone, les deux équipes se disputant quelque peu, les Catalans réussissant à saisir quelques-unes des principales cibles de transfert des Londoniens. Selon Romano, Chelsea a déjà entamé des pourparlers avec Aubameyang, et il est apparu comme une véritable option parmi leur liste de cibles pour occuper le poste d’attaquant cet été.

Benjamin Sesko du RB Salzburg fait également partie des noms clés de Chelsea après que le club ait eu une réunion pour lui, mais le Slovène a encore quatre ans sur son contrat en Autriche, ce qui rendrait une décision délicate. Aubameyang serait une acquisition à court terme mais bon marché pour les Bleus, et pourrait également ouvrir la voie à des négociations plus fluides entre l’équipe de Premier League et Barcelone, qui cherchent à acquérir Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso.

Cependant, Chelsea n’a pas encore fait d’offre officielle à Barcelone pour l’attaquant gabonais. Avec l’incorporation de Lewandowski et Raphinha, il y avait une question de savoir comment Barcelone mélangerait sa vaste liste d’attaquants. Le départ d’Aubameyang pourrait faciliter les choses de ce point de vue, ainsi que d’un point de vue financier, même s’il n’avait pas de salaires très élevés. Un déménagement pour le joueur de 33 ans pourrait être la clé des plans des deux clubs pour la fenêtre de transfert restante.