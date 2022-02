Barça : «Ousmane Dembélé est encore là pour quelques mois et…», Xavi

En conflit avec sa direction suite à ses multiples refus de prolonger son bail, Ousmane Dembélé a un temps été placé au placard, avant d’y ressortir récemment. Présent ce mercredi en conférence de presse, Xavi a effectué un nouveau point sur la situation d’Ousmane Dembélé.

Dans le groupe du Barça qui a défié l’Atlético il y a dix jours, l’ailier tricolore a retrouvé la compétition le week-end dernier, lors du derby contre l’Espanyol.

Pour le prochain match des Catalans, jeudi soir en Ligue Europa contre Naples, Xavi pourrait de nouveau faire appel à l’ancien Rennais, qui retrouverait ainsi le Camp Nou pour la première fois depuis son conflit ouvert avec ses employeurs. Une chose est sûre: Xavi compte encore sur son joueur de 24 ans cette saison, comme il l’a martelé ce mercredi face à la presse.

«Cela ne dépendra du fait de jouer à domicile ou à l’extérieur, cela dépendra de ce qu’il montre à l’entraînement, de l’état de forme des joueurs qui peuvent évoluer à son poste, a confié le coach espagnol. Mais je suis sûr qu’il pourra encore nous aider.

Il a fait vingt bonnes minutes contre l’Espanyol. Il a créé des occasions, il a joué avec conviction et pris la profondeur. Il nous aidera et aura du temps de jeu jusqu’à la fin de la saison. Il est encore là pour quelques mois et jouera quand nous aurons besoin de lui.»