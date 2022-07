Barça officialise la signature de Lewandowski : voici les détails de son transfert

Selon les informations, l’enfant s’est fait prendre sous le grain alors qu’il jouait sur un semi-remorque chargé de grain. Lorsqu’il a pu être libéré, il était déjà inconscient.

Un garçon de neuf ans est décédé lundi après-midi dans un accident tragique dans une ferme du Flachgau de Salzbourg. L’enfant s’est fait prendre sous le grain alors qu’il jouait sur un semi-remorque chargé de grain. Lorsqu’il a pu être libéré, il était déjà inconscient. Le médecin urgentiste a pu réanimer le garçon, mais il est décédé la nuit suivante à l’hôpital universitaire de Salzbourg, a annoncé mardi la police.

L’enfant de neuf ans visitait la ferme et jouait avec le garçon du fermier, qui avait un an de moins, sur la benne basculante, qui était chargée d’une couche de céréales d’environ 60 centimètres de haut. La benne basculante a été relevée d’environ 45 degrés pour permettre au grain d’être déversé et transporté via un tube vers une vis sans fin.

Les deux garçons ont utilisé la remorque inclinée comme toboggan. L’enfant de neuf ans s’est fait prendre dans l’aspiration au début du tuyau, il a bloqué l’écoulement du grain avec son dos et a ensuite été enseveli par le grain suivant. Lorsque le plus jeune garçon a remarqué l’accident, il a immédiatement sonné l’alarme. Le fermier dégagea l’enfant à la pelle et le récupéra. Le médecin urgentiste a réanimé le garçon, qui a ensuite été transporté à l’hôpital universitaire de Salzbourg dans un hélicoptère de sauvetage. L’enfant y mourut cette nuit-là.