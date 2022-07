Barça : «Nous sommes meilleurs que le Real Madrid», Raphinha

La nouvelle signature de Barcelone, Raphinha, a brillé avec un but et deux passes décisives lors de ses débuts de pré-saison alors que le géant espagnol a battu l’Inter Miami 6-0 lors de sa tournée américaine mardi.

C’était le premier des quatre matchs du Barca dans sa tournée de pré-saison aux États-Unis qui se poursuivra samedi avec un Clasico contre son rival acharné, le Real Madrid, à Las Vegas.

Après le match contre l’Inter Milan, l’ailier brésilien a donné ses premières impressions. «Je suis très heureux de marquer mon premier but et d’avoir bien travaillé. Je me sentais très bien. J’espère que je pourrai continuer comme ça», a déclaré le brésilien.

Le prochain adversaire des blaugrana sera les merengue et en bon catalan, la nouvelle recrue barcelonaise lance déjà les hostilités.

«Marquer un but contre le Real Madrid ? Bien sûr que je le voudrais. Marquer vous donne toujours de la confiance et si vous le faites contre une équipe comme le Real Madrid, encore plus. Je pense que nous sommes meilleurs que le Real Madrid», a déclaré Raphinha aux journalistes.