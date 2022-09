Barça : «Nous ne gagnerons pas un seul trophée si nous jouons comme ça» (photos)

Dans l’un des épisodes du choc contre Séville, Ousmane Dembélé n’a pas passé le ballon à Robert Lewandowski qui a lancé un sprint fou pour se créer un espace libre.

Le choc entre le FC Séville et le FC Barcelone comptant pour la quatrième journée de Liga a tourné à la démonstration en faveur du club catalan. Victoire 3-0 sur des buts de Raphinha (21e), Robert Lewandowski (36e), qui signe déjà son 5e but sous ses nouvelles couleurs, et Eric Garcia (50e).

Lors du match, le Français Ousmane Dembélé a décidé de tenter sa chance lui-même mais n’a pas pu le convertir.

«Nous ne pouvons pas gagner un seul trophée si nous jouons comme ça égoïstement, Ousmane Dembélé devrait être remplacé pour ça. C’est dégoûtant. Je ne m’attendais pas à ça de sa part. Xavi devrait lui parler. Ça ne peut plus continuer.», critique un fan après le match.

Au classement, le Barça prend la deuxième place, derrière le Real Madrid qui a battu le Bétis dans l’après-midi.