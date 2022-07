Barça : Neymar risque deux ans de prison et 10M€ d’amende

Le tribunal de Barcelone jugera du 17 au 31 octobre, Neymar, ses parents, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell sont bel et bien attendus au tribunal pour irrégularités lors de la signature du brésilien au Barça en 2013.

Le procès se tiendra à partir du 17 octobre en sept sessions, lors d’une audience au cours de laquelle les accusés risquent des peines de prison pour deux délits de corruption entre particuliers et d’escroquerie par contrat simulé dans les négociations. qui, entre 2011 et 2013, a abouti au transfert de Neymar au FC Barcelone.

L’affaire a débuté après une plainte du fonds d’investissement DIS Esportes Organizaço de Eventos LTDA, qui détenait 40% des droits fédératifs de Neymar et qui s’est senti trompé, selon lui, en n’ayant pas encaissé tout ce qu’il devait pour la signature du footballeur au FC Barcelone lorsque Rosell était président et vice-président de Bartomeu.

La Fédération des associations sportives professionnelles du Brésil, qui rejoint DIS dans la poursuite privée, considère que leurs droits, constitués d’un pourcentage des droits de transfert, ont également été violés par les prévenus.

Le parquet, dans ses conclusions provisoires, requiert deux ans de prison et 10M€ d’amende pour Neymar, la même peine d’emprisonnement et 1,4M€ d’amende pour les parents de la star du PSG et cinq ans de prison pour Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu. Reste à savoir s’ils écoperont finalement de ces sanctions.