Barça met deux joueurs sur le marché !

Angel Di Maria, très proche de Lionel Messi dans la vie, assure que son compatriote se sent très bien à Paris, et ne s’inquiète absolument pas d’un point de vue footballistique.

«Il le démontre sur les réseaux sociaux, on le voit dans sa maison avec sa famille, content et heureux. Ses enfants sont à l’école. Tout le monde fait en sorte de lui rendre la vie plus facile et de cette manière il s’est très bien adapté dans le groupe, et je pense qu’il s’est très vite adapté à Paris. Mais en ce qui concerne le football, tout se fait petit à petit, c’est un énorme changement pour lui qui doit s’adapter à de nouveaux joueurs et à une nouvelle façon de jouer dans un PSG qui joue en attaque rapide alors que le Barça avait un football de possession. On essaie d’équilibrer un peu tout ça et lui aussi en faisant en sorte qu’il s’adapte à nous et inversement», lance Di Maria au micro d’ESPN.