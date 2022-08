Barça : Memphis Depay invité à chercher un autre club

Barcelone ayant besoin d’accélérer ses efforts pour vendre des joueurs qui ne font plus partie des plans du manager Xavi Hernandez, ont demandé à Memphis Depay de se trouver un nouveau club, rapporte Adrian Sanchez.

Depay a rejoint Barcelone il y a seulement un an, en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat avec l’Olympique Lyonnais. Mais son séjour au club pourrait bientôt toucher à sa fin, même si le Néerlandais a connu une première campagne prometteuse au cours de laquelle il a marqué 13 buts.

Depay avait déjà vu son temps de jeu souffrir suite aux arrivées de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang en janvier. Maintenant que le Barça a ajouté Robert Lewandowski et Raphinha, et avec Ansu Fati de retour en pleine forme, la situation du joueur de 28 ans ne fera qu’empirer.

Par conséquent, Xavi a déclaré à l’ancien attaquant de Manchester United que la meilleure option pour lui serait d’envisager de quitter le club cet été car il ne jouera pas beaucoup. Selon Adrian Sanchez, Barcelone a demandé à l’attaquant défavorisé de se trouver un nouveau club le plus tôt possible. Les Catalans veulent que la séparation soit à l’amiable car ils apprécient ce qu’il a fait pour le club la saison dernière et ne veulent pas mettre fin aux choses en mauvais termes.