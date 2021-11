Barça : mauvaise nouvelle pour Xavi et Pedri

selon Esport3, le milieu de terrain Espagnol Pedri ne s’est pas remis de sa blessure musculaire. Par conséquent son retour est prolongé d’un mois.

Plus de problèmes pour Xavi Hernández à son retour au Barça, cette fois en tant qu’entraîneur. Pedri a rechuté de sa blessure et la période de convalescence sera plus longue que prévu. Le milieu de terrain canarien, qui a de nouveau remarqué un certain malaise dimanche dernier, sera absent pour un autre mois, comme le rapporte Esport3. Du côté du club, aucune des sources consultées n’a confirmé ce point.

Pedri a subi une fracture du quadriceps à la jambe gauche lors du match de Ligue des champions contre le Bayern Munich le 14 septembre. Le club n’a pas donné d’estimation de la période d’absence mais celle-ci a duré quelques semaines, bien qu’il soit revenu plus tôt que prévu contre Benfica, le 29 septembre, mais a terminé ce match sur blessure.

Une rechute totale. Désormais, Pedri qui était attendu pour ce derby face à l’Espanyol ne le sera pas, comme on l’a déjà vu lors de la séance d’hier. Pedri a remarqué un certain inconfort dans la même zone et les nouveaux tests ont montré que la blessure n’est pas guérie et qu’elle demandera plus de temps. Un ralentissement de sa convalescence.

Pedri sort d’une première saison professionnelle très chargée. Déjà dans le précédent, il a joué 52 matchs uniquement pour le Barça, mais avec l’Eurocup et les Jeux Olympiques avec l’équipe espagnole, son bilan est passé à 72 matchs et plus de 5 000 minutes.