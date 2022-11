Barça – Man United, Xavi se prononce : «c’est cruel, Cristiano peut encore faire la différence»

Le tirage au sort de la Ligue Europa a dicté, dès les premiers ballons tirés, une finale anticipée entre Barcelone et Manchester United. Xavi Hernández, entraîneur des Catalans, n’a pas hésité à se plaindre de sa malchance.

«Le tirage au sort a mis devant nous, une fois de plus, l’adversaire le plus difficile. Nous devons affronter un club historique qui a beaucoup grandi avec [coach] Ten Hag. C’était la pire chose qui aurait pu nous toucher, c’était un match nul cruel», a-t-il évalué en conférence de presse pour le match avec Osasuna, et pour lequel il a encore Gerard Piqué.

A Manchester, c’est Ronaldo, une question évidente : «Manchester a de bons joueurs, de bonnes individualités, mais je mettrais en avant le groupe, qu’il faudra très bien analyser. Cristiano est un grand joueur, il a marqué une époque dans le football mondial et il peut encore faire la différence», a-t-il ajouté.

Invité à avancer un favori, il a décliné : «Ce truc préféré est pour vous [les journalistes] et pour les bookmakers. Nous essayons juste de rivaliser sur le terrain. C’est le match le plus difficile au début, oui», a reconnu Xavi qui se méfie déjà des Red Devils.