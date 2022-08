Barça : les détails du transfert de Jules Kounde

Le FC Barcelone a présenté ce matin Jules Koundé, sa cinquième signature de la saison et un joueur que Xavi Hernández avait demandé avec insistance. Les négociations avec Séville sont allées assez vite mais les chiffres définitifs des transferts confirment que l’opération est d’une ampleur non négligeable.

Selon une émission sur Cadena Ser, le club du Barça paiera finalement 50 millions d’euros fixes à Séville et 12,5 en variables, ce qui ferait 2,5 par saison s’il joue 60% des matchs. S’il finit par les remplir, le défenseur pourrait finir par coûter 62,5 millions d’euros. Koundé gagnera 9,5 millions d’euros bruts la première saison et 12 les quatre autres et dispose d’une prime à la signature de 2 millions d’euros. Il y a un salaire variable de 2 millions d’euros pour jouer 60% des jeux et des variables pour les titres jusqu’à un maximum d’un million d’euros.

Il faut rappeler que Chelsea lui proposait des sommes bien plus importantes, on peut donc dire que Koundé a fait un effort important pour devenir joueur du Barça. Il n’a pas voulu rejoindre les londoniens malgré leur proposition colossale.