Barça : les 11 conditions de Lionel Messi pour prolonger son contrat en 2020 !

Très peu utilisé au FC Barcelone, Riqui Puig est devenu un grand joueur en MLS sous les couleurs de Galaxy. Dans cette semaine, il a atteint un record établi par David Beckham.

Le présent de Riqui Puig est différent des quelques minutes vécues ces deux dernières années au FC Barcelone. Avec LA Galaxy, Riqui Puig ne se lasse pas d’assister ses coéquipiers et contre Colorado Rapids, le joueur espagnol a réussi à égaler un record établi par David Beckham en 2008.

Lors de la victoire 4-1 du Galaxy, Riqui Puig a réalisé trois passes décisives, faisant un total de huit passes décisives en six matchs. Des chiffres identiques à celui de David Beckham en 2008 en tant que joueur du Galaxy. De plus, le joueur de 23 ans a également égalé Landon Donovan pour le plus de passes décisives dans un match (trois).