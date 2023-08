Barça : le Real Madrid est averti, Xavi Hernández fait une déclaration

Après avoir remporté la Liga et la Supercoupe d’Espagne, l’entraîneur des Blaugrana, Xavi Hernández, s’est montré ambitieux lors de la présentation de l’équipe pour la saison 2023-24.

Xavi Hernández, entamant sa deuxième saison complète à la tête du FC Barcelone, s’est montré très ambitieux dans son discours devant les supporters réunis à Montjuïc pour le Trophée Joan Gamper.

Après avoir remporté la Liga et la Supercoupe d’Espagne, Xavi a placé la barre très haut. «L’objectif principal est de remporter tous les titres cette saison. L’objectif n’a pas changé», a déclaré l’entraîneur.

Xavi a décrit la saison à venir comme «atypique» et a averti que «ce ne sera pas facile» en raison du transfert au stade olympique Lluís Companys, mais il a assuré que l’équipe «donnera tout» pour obtenir des résultats.

Dans son discours, Xavi a rappelé les nouvelles recrues et a appelé les supporters à soutenir l’équipe lors de son déplacement à Montjuïc en raison des travaux au Camp Nou.

«Nous avons changé de maison, nous sommes venus à Montjuïc et nous avons plus que jamais besoin de votre soutien et de votre sacrifice. Il est très important que vous nous donniez l’impression d’être au Camp Nou», a déclaré l’entraîneur.