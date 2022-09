Barça : le contrat brutal que le PSG a proposé à Lionel Messi

Zinedine Zidane était-il proche de signer au Paris Saint-Germain FC ? Oui, c’était proche. Le Français était une véritable option pour prendre la relève au club parisien et cela a fait beaucoup de bruit la saison dernière, alors que Pochettino était encore avec le plongeur DT.

L’Argentin était déjà mis en cause et on s’attendait seulement à ce que les délais pour se débarrasser de lui soient respectés, tandis qu’on lui cherchait un successeur. Et avant, bien avant la nomination de Christopher Galtier, Zidane était le favori. Mais il y avait des prémisses à respecter.

L’un d’eux était le départ sans fioritures de Leonardo, l’ancien conseiller sportif. Leonardo était une personne résistée par beaucoup au PSG, des joueurs aux employés. Le Brésilien, qui a eu un bref passage en tant que joueur là-bas au milieu des années 1990, a eu cette deuxième étape en tant que manager et n’était pas content principalement à cause de son traitement.

En ce sens, Zidane voulait que le club licencie Leonardo, car l’ancien entraîneur du Real Madrid voulait avoir le contrôle total des transferts et cela se heurterait à la position du Brésilien. Bien qu’il soit un fan avoué de l’Olympique de Marseille, Zidane était prêt à prendre la relève en tant qu’entraîneur des Parisiens, mais lui et son équipe contrôleraient tout, et pour cela, ils devaient éliminer certaines figures.

L’état de Zidane

Ce n’est pas nouveau. A l’époque, Footmercato avait détaillé que Zidane prendrait désormais la relève pour l’année universitaire 2022-23 ou plus tard à une seule condition : que le PSG vire Leonardo. Non seulement ils ne sont pas compatibles (Leonardo est celui qui a opté pour Pochettino) mais Zidane sait que le Brésilien a du pouvoir dans le domaine sportif et n’était pas disposé à le partager. De plus, Zidane, s’il était assumé, voulait avoir le contrôle total du sport au PSG, chose compliquée vu le profil qu’entretiennent les propriétaires qatariens.

Au final, le PSG a opté pour Galtier, qui a à son tour démissionné de Nice, club auquel des indemnités ont été versées. En tout cas, Zidane n’exclut pas d’être l’entraîneur. «Ne dites jamais jamais. Surtout quand vous êtes entraîneur aujourd’hui», a déclaré Zidane dans une interview pour L’Equipe. «Il y a deux ou trois possibilités. Si je retourne dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pourquoi je ne peux aller nulle part.»

Leonardo, un personnage controversé et détesté

Ancien joueur et aujourd’hui directeur de plusieurs clubs, Leonardo est un personnage controversé. Selon les déclarations du journaliste français Romain Molina en novembre 2021, personne ne voulait de lui au club : «Le PSG est épuisé. C’est un vice interne du club. Tous les gens s’éloignent quand ils voient Nasser (le PDG, arabe). Et Leonardo, il est détesté. Quelque chose de choquant, c’est que Leonardo a signé Icardi alors qu’il était vraiment un joueur dont l’entraîneur (Thomas Tuchel à l’époque) ne voulait pas. Demandez à Maldini et Ancelotti, de l’AC Milan, ce qu’ils pensent de Leonardo.»

Après sa sortie silencieuse, Leonardo a pris la parole : «Je pars sans amertume ! Ensuite, j’ai mon point de vue, bien sûr, mais ce n’est pas le moment pour ça. C’est pour remercier le Qatar et Paris de m’avoir donné cette opportunité, et je ne le fais pas par démagogie. Ma balance est que tout aurait pu être mieux fait, c’est toujours possible, mais ce sont des choses qui arrivent. Il y a des situations inattendues qui se produisent».