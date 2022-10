Barça : «L’arbitre aurait…», la réaction de Xavi au penalty et le but refusé contre l’Inter Milan

Le Barça reviendra à Barcelone les mains vides après avoir perdu 1-0 au Giuseppe Meazza contre l’Inter Milan lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les Blaugrana n’ont pas signé un bon match, mais l’arbitre a pris part au premier rôle en annulant un but de Pedri -qui aurait dû monter au tableau d’affichage- et quelques mains de Dumfries à l’intérieur de la surface qu’il n’a pas signalées.

«Je suis énervé et révolté par la situation que nous avons dû vivre, c’est une injustice. Les arbitres devraient parler et s’expliquer, on ne comprend rien. C’est vrai qu’on s’est réveillé tard, on a eu un bonnes 30 dernières minutes, nous les avons embouteillées, mais nous avons manqué de dynamisme. Nous n’avons pas concrétisé les occasions», a expliqué Xavi Hernández en zone mixte, qui a nié que ce soit le pire match de l’équipe cette saison.

A propos de l’arbitre, l’entraîneur blaugrana a été très énergique et a exhorté – comme il l’a fait avant le match – à donner des explications après les matchs. «L’arbitre aurait à parler, je n’ai pas à parler d’une décision que je n’ai pas prise. Pour moi c’est très clair. Il n’a pas voulu me donner d’explications et j’ai le sentiment de Nous aurions dû mieux jouer un match, nous méritions au moins le match nul, mais c’est la Ligue des champions», a reconnu Xavi.

«Nous avons manqué de rythme et de circulation, surtout en seconde période, mais nous devons nous critiquer. Nous méritions plus, cela nous est déjà arrivé à Munich, mais c’est le football. C’est la Ligue des champions et nous devons jouer avec plus d’intensité.

Il manque ce talent, cette dernière bonne décision, on aurait pu tirer plus de l’extérieur de la surface… c’est dommage», a souligné l’entraîneur blaugrana, qui a reconnu qu ‘«il reste trois finales», dont deux à Camp Nou : contre l’Inter mercredi prochain et contre le Bayern le 26 octobre.