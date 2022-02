Barça : Laporta se met en colère contre Dembélé

Dans un témoignage touchant, unique jeune fille de 17 ans a raconté comment son père l’a maltraité et l’a violé depuis qu’elle avait l’âge de 8 ans.

Lire ici son témoignage publié par le lanceur d’alerte Boris Bertolt. «J’avais 8 ans quand tu as commencé à t’en prendre à moi. Et tout cette horreur a duré 9 ans et oui, 9 ans à supporter toutes tes insultes, menaces et reproches à longueur de temps ainsi que tous tes horribles actes pervers et malsain, 9 ans à ne rien dire… et bien ça c’est finis… Je veux me faire entendre.

Je te revois essayer de rentrer dans la salle de bain quand je me lave pour me voir nue, je te revoir me toucher les fesses en sachant que tu m’enlèves tout amour propre et dignité, je te revois me plaquer contre le mur en me hurlant des atrocités sans noms, je te revois me faire du chantage, je te revois dénigrer ma mère, je te revois insulter mes origines, je te revois me manipuler pour me forcer à faire des choses que je voulais pas.

Et puis, je me revois moi, te supplier à genoux de ne pas me frapper, je me revois avoir envie de vomir en ayant un simple contacte avec toi, je me revois avoir peur (à en trembler) à la simple idée de me retrouver seule avec toi, je me revois me faire vomir dans les toilettes à cause des insultes que tu disais sur mon corps, je me revois pleurer d’une tel force tout en essayant de ne faire aucun bruit par peur que tu recommence ce supplice, Je me revois pleurer en me demandant «pourquoi je suis noire ? !» Parce que tu me faisais comprendre que c’était une mauvaise chose.

Mais dit moi, à quoi pensais-tu ? «Une petite fille noire et sa maman ferait de bonne victimes ?» et bien oui nous avant été tes victimes. Mais maintenant je ne me laisserai plus faire ! Tu as abusé de moi, m’as séquestré, humilié, maltraité et j’ai bien voulus en finir à cause de toi.. quitter ce monde qui me paraissait invivable en ta simple présence, car de toute manières tu allais bien finir par le faire toi-même.

Mais j’ai pensé à mon frère, ma mère et à mes amis et maintenant je suis encore là. Je sors de cette enfer avec des séquelles et énormément de traumatismes par ta faute, TOI, oui à cause de toi».