Barça : Laporta cherche de renforts pour l’équipe

Triste situation en ce début de nouvel an. Pendant que certaines familles continuent de profiter de la ferveur des fêtes de fin d’année, cette famille de la localité San Pedro se retrouve dans l’émoi. Un incendie dont la cause reste inconnue jusqu’à présent a calciné neuf personnes dont un bébé de six mois.

La scène s’est passée dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier 2022 aux environs de une heure dans le quartier Digboué 1 au domicile du sieur Tahirou. Le monsieur en question avait une famille de deux femmes et huit enfants.

Dans cette nuit, la seconde épouse de Tahirou dormait avec ses trois enfants dont un nourrisson dans l’une des chambres en compagnie des cinq enfants de sa coépouse. Le chef de famille quant à lui même se reposait dans une autre chambre de la concession avec sa première femme.

Aux environs de une du matin, l’incendie s’est déclenché avec une grande violence. Il a attiré l’attention des voisins qui se sont dépêchés pour sauver les maisonnées. Malheureusement la seconde femme et les huit enfants dont le bébé de six mois ont tous rendu l’âme, calcinés.

Les riverains ont cassé les murs pour faire de leur mieux. Tahirou, sa femme ainsi que les populations qui ont subit les traces du feu ont été conduits à l’hôpital de San Pedro pour des observations et des soins.

Informée de la situation, la ministre de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a apporté son soutien moral à la famille éplorée, sur sa page Facebook.

«Toutes mes pensées vont à l’endroit de cette famille qui traverse une lourde épreuve. Aussi, je voudrais traduire toute ma compassion aux blessés en leur souhaitant un prompt rétablissement. Demeurons en prière pour le repos de l’âme de ces victimes du feu. Puisse Dieu les porter et les fortifier en ce moment difficile». Malgré ce qui sera dit, la famille ne pourra plus retrouver son premier sourire. C’est triste !