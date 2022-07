Barça : la présentation de Lewandowski aura lieu ce lundi

Selon le quotidien espagnol Marca, l’attaquant polonais sera présenté ce lundi dans la ville de Miami. L’information a été confirmée par une proche du FC Barcelone.

«Nous sommes dans la pré-saison 2022-23 depuis quatre jours et nous avons déjà présenté quatre joueurs et demain, je ne sais pas si je fais la bonne chose ou non, nous présenterons une nouvelle star ici dans Miami qui doit remettre le club au plus haut niveau médiatique et sportif.» a-t-il assuré. En ce moment, Robert Lewandowski fait déjà connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.

Le dimanche au micro du média allemand Bild, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a dévoilé les raisons de son arrivée. «Je voulais jouer dans une autre ligue que la Bundesliga, j’avais pris cette décision depuis longtemps. Mais je dois souligner que ce fut la décision la plus difficile de ma vie. Je voulais vivre ailleurs, découvrir quelque chose de nouveau avec ma famille. Ma fille Klara commencera l’école l’année prochaine, nous avons dû prendre cette décision. Si ce n’est pas maintenant, cela n’aurait probablement jamais été possible. Cette opportunité, c’est une fois dans une vie».