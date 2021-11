Barça : la clause surprenante de Dani Alvès

Mario Balotelli rêve de revenir en équipe nationale italienne déjà en barrage pour la Coupe du monde Qatar-2022, en mars prochain. Il a avoué s’être récemment entretenu avec Roberto Mancini.

«Je me sens bien après deux ans et demi. Je me sens prêt à retourner à la sélection. Ce serait un rêve. Quittez la Turquie à pied maintenant si vous saviez que vous seriez appelé en mars», a déclaré Balotelli à OCW Sport .

«J’ai une très bonne relation avec Mancini. Il a juste besoin de dire ce qu’il veut de moi pour que je puisse revenir à la sélection. Et j’irai. En raison de mes caractéristiques, je pouvais jouer avec tout le monde. Même avec Ciro Immobile . Est-ce que je marquerais des pénalités ? Je ne répondrai pas car cela créerait la polémique, mais tout le monde sait que je peux avoir raison», a commenté le joueur de 31 ans.

Balotelli représente Adana Demirspor, de Turquie, ayant marqué cinq buts en 13 matchs de toutes les compétitions auxquelles il a participé. Le dernier match qu’il a joué avec les Azzurri remonte à 2018, lors d’un match nul avec la Pologne (1-1) pour la Ligue des Nations.