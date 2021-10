Barça : Jordi Alba incertain pour le clasico

Barcelone a maintenant Kylian Mbappe sur sa liste de cibles de transfert et trouve des moyens de le signer avant le Real Madrid.

Barcelone est au plus bas après le départ de Lionel Messi au PSG et cherche des moyens de faire venir un remplaçant au Camp Nou pour restaurer la dignité. Le jeune sera hors contrat à la fin de la saison et sera disponible pour se déplacer gratuitement.

Le Real Madrid a essayé de le signer au début de la saison, mais l’accord a été bloqué par le PSG car il est considéré comme l’atout le plus précieux.

Il est évident que les Blancos tenteront de le signer gratuitement à la fin de la campagne 2021/2022. Mais Barcelone essaie de l’inciter à se joindre à une offre alléchante.

Malgré leur crise financière, Try est confiant de pouvoir le convaincre de les rejoindre avec un bonus de signature de 90 millions d’euros.

Le Real Madrid est prêt à débourser 50 millions d’euros comme bonus de signature et Barcelone est convaincu qu’il pourra avoir une chance d’offrir presque le double de ce chiffre.

L’esprit de Kylian est obsédé par le fait de jouer pour le Real Madrid. Barcelone a manqué de le signer de l’AS Monaco en 2017, mais ils ont plutôt opté pour Dortmund Ousman Dembele.