Barça : «Je veux vraiment…», le message de Robert Lewandowski à Xavi

L’ancienne star de Liverpool, Jamie Carragher, s’est attaquée à l’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, après qu’il ait été signalé qu’il avait déposé une demande de transfert.

L’attaquant portugais a fait un retour sensationnel à Old Trafford l’été dernier, mais malgré 24 buts dans toutes les compétitions, il a connu une saison difficile.

Les Red Devils ont été atroces sur tous les fronts et n’ont même pas réussi à atteindre le football de la Ligue des champions alors que Ronaldo a reçu sa juste part de critiques pour son incohérence.

Carragher, qui a joué contre lui dans les derbies du nord-ouest lors du premier passage de Ronaldo avec United, a maintenant pris un coup au quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Il a écrit sur Twitter : «Ronaldo a fait exactement ce que je pensais qu’il ferait, marquer des buts mais aggraver l’équipe. La demande de transfert tue également l’idée qu’il a refusé Man City à cause de son amour pour Man United»

— Jamie Carragher (@Carra23) July 2, 2022