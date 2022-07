Barça : Franck Kessie convoqué par Xavi pour la première fois

Dans une lettre à un juge datée du 13 juin et récemment obtenue par Onvoitout, la chanteuse Joycelyn Savage a partagé qu’elle et le chanteur de R&B étaient fiancés et a demandé au tribunal de prononcer une peine de prison plus clémente dans son cas.

«Je m’appelle Joycelyn Savage, et je suis la fiancée de Robert Kelly», écrit Joycelyn, 26 ans, dans la lettre qu’elle a adressée à la juge Ann Donnelly. Joycelyn a écrit sa lettre le 13 juin, deux semaines avant que R. Kelly, 55 ans, ne soit condamnée à 30 ans pour trafic sexuel et racket.

En plus de prétendre être fiancée à R. Kelly, Joycelyn a déclaré au tribunal qu’elle n’était «pas la victime que le gouvernement m’a décrite» et que sa relation avec le chanteur en disgrâce était «incroyable».

«Nous avons une connexion très spéciale et sommes profondément amoureux», a-t-elle écrit. «Je soutiens toujours Robert à ce jour parce que je l’aime et je serai toujours là pour le soutenir. Robert n’est pas le monstre que le gouvernement a décrit.

Le Robert que je connais est très doux, doux et gentil. En fin de compte, il a toujours veillé à ce qu’on prenne soin de moi, ainsi que de toutes les autres femmes avec lesquelles il était.» Joycelyn a poursuivi en décrivant R. Kelly comme «incroyable» et «positif», «extraverti» et «très généreux».

Joycelyn a rencontré R. Kelly pour la première fois en 2015, alors qu’elle était une chanteuse en herbe de 19 ans.