Barça : Franck Kessie a séduit Xavi Hernandez à l’entraînement

Selon Diario SPORT, l’international ivoirien Franck Kessie qui vient de rejoindre le FC Barcelone a tapé dans l’œil de Xavi Hernandez lors de sa première séance d’entraînement.

L’international ivoirien a surpris tout le monde par ses qualités à l’entraînement et a laissé son entraîneur-chef Xavi Hernandez positivement surpris. En signant de l’AC Milan sur un transfert gratuit, on a beaucoup parlé de Kessie lorsque Barcelone a annoncé l’accord plus tôt ce mois-ci. S’il a un excellent palmarès en Serie A, beaucoup se sont opposés à son style de jeu qui n’est pas en phase avec la philosophie du Barça.

Beaucoup ont remis en question son manque de compétences techniques, ce qui peut contribuer à rendre les choses difficiles pour le milieu de terrain au Camp Nou.

Cependant, il semble que Kessie ait surpris ses détracteurs en démontrant un excellent contrôle du ballon pendant les séances d’entraînement. Il est apparu calme et composé en possession tout en opérant avec brio dans des espaces restreints.

Xavi a pris note de ses performances et attend beaucoup de bonnes choses de la part de l’ancienne starlette de l’AC Milan avant la nouvelle saison. L’entraîneur de Barcelone devrait être confiant que Kessie peut combler le vide dans la position intérieure, surtout si Frenkie de Jong quitte le club au milieu de l’intérêt de Manchester United.