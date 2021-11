Barça : Dani Alves a effectué avec succès ses examens médicaux

Un nouveau chapitre semble s’être ouvert au Barça depuis la nomination de Xavi au poste d’entraîneur, avec notamment le retour de Dani Alves, et celui évoqué de Thiago Alcantara. Lionel Messi pourrait bien être le prochain.

Depuis sa prise de fonction le 6 novembre dernier, l’ancien milieu de terrain blaugrana a décidé de modeler l’effectif comme il le souhaite et il semble plus que jamais désireux de faire du neuf avec de l’ancien. Pour cela, son regard se tournerait désormais vers le Paris Saint-Germain.

Messi de retour au Barça ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, Lionel Messi, arrivé au Paris Saint-Germain cet été, pourrait lui aussi faire son come-back au sein de la maison catalane. Et ce d’après le journaliste sportif Lluis Canut qui s’est également exprimé sur la question d’un retour de «la Pulga».

«Sa promesse d’arriver au Mondial qatari sous le maillot du PSG passée, Messi se sentirait plus libéré et pourrait solliciter la résiliation à mi-parcours de son contrat. Encore plus si les difficultés d’adaptation à la vie parisienne de sa compagne Antonela et ses enfants – en particulier de l’aîné Thiago – le rapprochent de ses amis de Barcelone. Un autre élément entrerait alors en ligne de compte : Jorge Messi, qui reste le représentant du crack.»