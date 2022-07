Barça : «C’est un joueur différent, spécial. Il doit être…», Xavi

Trois matchs et toujours aucune défaite pour le FC Barcelone lors de sa tournée nord-américaine. Des performances qui satisfont forcément Xavi, le coach du club blaugrana.

Face à la Juventus ce mercredi, Ousmane Dembélé s’est montré à son avantage et a été la cible des éloges de son coach : «C’est un joueur différent, spécial. Il doit être plus régulier, marquer plus de buts et donner plus de passes décisives, ce qui a déjà été amélioré la saison dernière.»

Comme expliqué dans Mundo Deportivo, le Catalan a aussi salué la condition physique de son «Mosquito».

«Depuis novembre de l’année dernière, quand nous (son staff technique) sommes arrivés, je vois un Dembélé heureux. Il est toujours impliqué et l’a montré. C’est pourquoi j’ai tant insisté pour qu’il reste», a ainsi expliqué l’ancien milieu de terrain barcelonais.