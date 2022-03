Barça : bonne nouvelle pour Xavi

Pour son investiture au Hall of Fame, Ronaldinho Gaúcho était en visite au Mexique. Et pendant son séjour dans notre pays, le magicien brésilien a accepté plusieurs interviews.

Dans l’échange qu’il a eu avec ESPN (programme Now or Never), Mauricio Pedroza et Hérculez Gómez l’ont interrogé sur le joueur actuel avec qui il aurait été fasciné de partager le terrain et l’équipe.

Comme il a déjà joué avec des monstres de la stature de Lionel Messi et Neymar Júnior, le vainqueur du Ballon d’Or 2005 a opté pour El Heredero. Dinho a lâché le nom de Kylian Mbappé, qui, depuis ses jours à l’AS Monaco, le casse en grand.

«Eh bien, je pense que Mbappé est un joueur avec qui j’aimerais jouer. J’adore sa façon de jouer. C’est un joueur avec qui j’aimerais jouer».

Le simple fait d’imaginer le nombre de passes dans l’espace que Ronaldinho aurait lancées sur Donatello nous a émus.

Ils auraient sûrement eu une compréhension similaire à celle que R10 est venue trouver avec Ronaldo Nazário da Lima, un attaquant qui, en plus de briller dans des espaces restreints, était un spectacle en plein champ.