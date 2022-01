Barça, Ansu Fati refuse d’être opéré : voici la raison

Les agents d’Ousmane Dembélé (Moussa Sissoko et Marco Lichsteiner) ont rencontré l’entraîneur Xavi Hernández pour lui transmettre l’assurance que le joueur veut continuer à jouer pour Barcelone et a même l’intention de renouveler.

Selon Sport , les agents ont assuré que Dembélé était pleinement engagé dans le projet barcelonais et qu’il souhaitait aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

Les deux entrepreneurs ont décidé de rester à Barcelone pour poursuivre les pourparlers et tenter de débloquer la situation de l’international français, qui n’était plus convoqué et a reçu un ultimatum pour quitter le club immédiatement. Dembélé, rappelons-le, est en fin de contrat.