Barça : Ansu Fati, Dembélé et le groupe en route pour l’Ukraine

Ce lundi 1er novembre, le groupe du FC Barcelone a pris départ pour la capitale ukrainienne. Ceci dans le cadre du match contre Dinamo Kiev.

Avec la nouvelle de l’appel d’ Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Ronald Araujo et Frenkie de Jong , le Barça a quitté l’aéroport de Barcelone-El Prat et devrait arriver à Kiev à 19h30, heure locale. Ils prendront ensuite un car jusqu’à l’hôtel Hilton Kyiv, où les joueurs et le staff technique séjourneront et pourront préparer les détails du duel contre le Dinamo .

Après un début de Ligue des champions avec de mauvais résultats, le Barça cherchera une victoire pour reprendre le moral et pouvoir choisir d’aller au deuxième tour. Le club joue mardi un match capital contre le Dynamo Kiev pour conserver ses options de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.