Barça : Andreas Christensen et Franck Kessié sur le point de quitter le club !

Dans une interview accordée aux médias officiels de l’UEFA, Vinícius Junior, donne les clés des bonnes performances du Real Madrid, de sa relation privilégiée avec Benzema et de son style de jeu.

Lire aussi : Vladimir Poutine lâche la vérité : «J’ai vu Cristiano, Messi et Neymar mais le meilleur…»

Lire aussi : Elle lâche enfin la vérité : «Cristiano Ronaldo m’a dit d’agir comme si j’étais chez moi…»

Lire aussi : Fabio Cannavaro lâche la vérité : «Je le jure. J’ai dû prier quand je l’ai vu en face de moi…»

«Nous avons réussi à tirer le meilleur de nous-mêmes en tant qu’équipe tout au long de la saison. Nous avons réussi à combiner l’expérience des joueurs les plus vétérans avec les plus jeunes. Ce mélange a été la clé pour gagner des titres cette saison-là», a-t-il souligné.

Vétéran et jeune. Benzema et Vinicius. L’exemple parfait : «C’est toujours important d’avoir de l’influence dans les matchs et Karim me dit toujours d’être courageux depuis que je suis arrivé au club.

Vous devez tirer pour marquer ou passer pour aider. Sinon, gardez le ballon. Notre relation a été très bonne et nous avons pu gagner beaucoup de matchs ensemble», a-t-il assuré.

Enfin, il a évoqué sa grande vertu de footballeur : «Ce que je fais le mieux, c’est dribbler. J’essaie toujours. Même quand ça ne marche pas, je réessaie. Je veux avancer le plus possible et donner à mon équipe l’option du meilleur jeu sur le terrain. Quand j’arrive à dribbler, il y a un rival de moins pour moi et un de moins pour tout le monde», a-t-il déclaré.