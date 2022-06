Barack Obama : l’homme politique a rendu hommage à la reine Elizabeth II

L’ancien président des États-Uni Barack Obama a tenu à rendre hommage à la reine Elizabeth pour son Jubilé de Platine.

L’homme politique de 60 ans, qui a été le 44ème président des États-Unis, a pu rencontrer la monarque de nombreuses fois durant ses visites à Buckingham Palace au cours de son mandat, et l’ancien dirigeant a affirmé que la reine lui rappelait sa grand-mère.

S’exprimant dans une vidéo pré-enregistrée pendant la parade du Jubilé ce jeudi 2 juin, il a déclaré :

«Quand on est président des États-Unis, on rencontre beaucoup de personnes remarquables et on essaie de rester calme. Mais c’est plus difficile quand on rencontre Sa Majesté.

Avant d’arriver à la Maison Blanche, Michelle et moi n’avions pas visité beaucoup de palais, donc nous n’étions pas certains de ce à quoi nous devions nous attendre pour notre premier voyage à Buckingham. On n’aurait pas dû s’inquiéter.

Sa Majesté nous a mis à l’aise avec sa grâce et sa générosité, si bien qu’elle m’a un peu rappelé ma grand-mère. Et depuis toutes ces années, je pense que Sa Majesté et moi avons créé une belle relation qui nous est propre.»