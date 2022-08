Barack Obama, Justin Bieber et d’autres célébrités élevées par des mères célibataires

La maternité est une étape super difficile à tous points de vue, prendre soin d’un nouvel être qui est sorti de votre ventre, le nourrir, le protéger et ressentir ce grand amour pour quelqu’un que vous n’aviez pas connu auparavant.

C’est un beau processus mais en même temps compliqué avec ses nuances douloureuses et parfumées et comme nous l’avons dit au début : difficile.

C’est aussi un défi d’amour de soi. Votre corps a changé, sans aucun doute, accepter et aimer sa capacité à créer la vie devient aussi difficile… très difficile… et puis on rajoute du travail, des projets individuels, des croyances religieuses et des facteurs interminables pour que les choses se compliquent de plus en plus.

Maintenant, imaginez passer par tout ce processus seul. C’est en fait beaucoup plus courant qu’on ne l’imagine et ces femmes méritent le monde entier. Parmi les célébrités il y a bon nombre de mères célibataires mais aussi bon nombre de célébrités qui ont été élevées par une seule.

Des femmes prospères, fortes et indépendantes qui ont élevé des enfants persévérants, éduqués, en bonne santé et travailleurs qui sont maintenant connus dans le monde entier. Ils sont admirables et reconnaissables, bien sûr.

Célébrités élevées par des mères célibataires

Barack Obama

L’ histoire de l’enfance de Barack Obama est assez intéressante et étonnante. L’ancien président des États-Unis a été élevé par Stanley Ann Dunham qui a eu son fils, résultat de son mariage avec Barack Obama Sr. Ils ont divorcé alors que l’homme politique n’avait qu’un an.

Son père ne s’est jamais occupé de lui car il avait une autre famille au Kenya , sa mère a donc dû travailler dur pour élever son fils. Il n’aurait jamais imaginé qu’il deviendrait le premier président noir de son pays.

Justin Bieber

Le jeune chanteur canadien a été élevé par Pattie Mallette, sa mère qui l’a eu à l’âge de 18 ans. Beaucoup de gens lui ont proposé d’avorter mais elle savait qu’elle pouvait s’en sortir avec son petit.

Il a mis de côté ses addictions et a travaillé dur pour que son petit ne manque de rien car le père de Justin Bieber a fui alors qu’il avait à peine dix mois.

Elle assure que Jeremy Bieber, le père du chanteur, a toujours été à ses côtés et attentif à son éducation, mais en réalité, elle s’en attribue le mérite car elle a été la figure constante de sa vie, le soutenant et l’éduquant jusqu’à ce qu’il devienne l’un des chanteurs. le plus important dans l’industrie aujourd’hui.

Angelina Jolie

Nous avons évoqué le fait qu’Angelina Jolie a une grande ressemblance physique avec sa mère, Marcheline Bertrand, qui a toujours rêvé d’être une actrice reconnue mais n’y est pas parvenue.

Le jour où elle a épousé John Voight, son rêve a pris fin et elle a dû lutter contre son indifférence et sa violence, voyant son objectif d’être célèbre à Hollywood au loin.

Malgré tous les obstacles et difficultés qu’elle a rencontrés, Marcheline a su sortir de l’ornière et élever Angelina Jolie, qui a réalisé le rêve de sa mère : être l’une des actrices les plus célèbres, millionnaires et renommées du cinéma hollywoodien.

Kanye West

Sur son dernier album, on entend à de nombreuses reprises le rappeur rendre hommage à sa maman, Donda West, tombée enceinte à l’âge de 20 ans. Son partenaire l’a abandonnée et la femme puissante et toujours forte a dû obtenir deux emplois pour pouvoir subvenir aux besoins de son fils qui allait plus tard, grâce à son soutien inconditionnel, devenir un musicien à succès et plus tard le mari (aujourd’hui ex-mari) d’un des le plus célèbre de l’industrie.

Jennifer Aniston

Dans plusieurs interviews, Jennifer Aniston a évoqué à quel point sa relation avec son père était compliquée depuis l’enfance. Nancy Dow, sa mère, s’est séparée de John Aniston et l’a élevée seule avec beaucoup d’efforts.

L’actrice a grandi aussi heureuse que possible, calme, avec tout ce dont elle avait besoin pour son quotidien et ne manquait jamais de nourriture sur la table.

Plus tard, elle est devenue l’une des actrices les plus importantes d’Hollywood et a acquis une grande reconnaissance avec son rôle de Rachel Green dans «Friends».

À l’âge adulte, elle a réussi à se réconcilier avec son père et à avoir une relation plus supportable, mais elle vivra éternellement reconnaissante envers sa mère, malheureusement décédée en 2016.