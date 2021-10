Ballon d’Or : voici ce que Ronaldinho a dit

À l’occasion d’un entretien accordé au Parisien, Ronaldinho a été invité à s’exprimer sur ses écarts et fêtes au cours de sa carrière et à en faire un parallèle avec le rythme de vie équivalent de Neymar.

Après avoir fait l’éloge de Messi, Ronaldinho a dédié quelques mots à Neymar encadré par l’insistance de certains à élaborer un classement des footballeurs brésiliens.

«Je n’aime pas les comparaisons. Chacun a son propre moment. Nous avons tous traversé des moments difficiles. Mais je pense que tout le monde au Brésil sait qu’il est le meilleur joueur en ce moment. Seulement, quand les choses ne vont pas bien, c’est plus difficile pour lui. lui. Parce qu’il est le plus grand. Quand les choses ne vont pas bien, il y a beaucoup plus de pression sur lui», a déclaré Dinho.